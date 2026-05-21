Le scarpe chiuse davanti, tradizionalmente riservate all’ambiente domestico, si preparano a scomparire dalle case per diventare protagoniste delle strade. Le nuove It Shoes dell’estate 2026 uniscono comfort e stile, offrendo modelli che si possono indossare come pantofole ma con un tocco elegante tipico delle mule. Questa trasformazione segna un cambiamento importante nel modo di concepire le calzature, portando le scarpe chiuse fuori dall’ambiente casalingo e integrandole nel look quotidiano.

C omode come pantofole, eleganti come mules. Nel 2026 i modelli di scarpe chiuse davanti escono definitivamente dal salotto per conquistare lo street style. Un’evoluzione iniziata durante la pandemia, quando il loungewear ha cambiato per sempre il modo di vestire quotidiano, e affinata oggi attraverso il filtro del quiet luxury: linee pulite, estetica rilassata, pellami morbidi, nuance neutre e un’idea di lusso silenzioso che privilegia comfort e ricercatezza. Come abbinare i sandali infradito con tacco: dai look casual a quelli eleganti X Leggi anche › Il look del giorno, che trasforma i sandali più divisivi nelle It Shoes dell’estate Non più solo le mitiche Birkenstock Boston, uniche vere alleate di stile dell’era Covid. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Emergenza pedicure? Le nuove It Shoes dell'estate 2026 risolvono il problema. Con stile

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