Emergenza loculi a Chieti Colantonio e Conicella Lega | Il dolore delle famiglie trattato come una pratica burocratica

A Chieti si torna a parlare della carenza di loculi nei cimiteri cittadini, con il tema al centro del dibattito elettorale. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra le famiglie colpite, che devono affrontare lunghe attese e difficoltà nel trovare spazi per i propri cari. La questione è stata sollevata da alcuni esponenti politici, che hanno definito la gestione come troppo burocratica e poco sensibile alle necessità delle persone. La discussione si inserisce in un quadro di crescente tensione sulla gestione dei servizi funebri in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui