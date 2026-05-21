Elezioni Rsu Leonardo la Uilm si conferma seconda forza sindacale
Alle recenti elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento di Leonardo a Palermo, la Uilm si è confermata come la seconda organizzazione sindacale più votata. La consultazione ha visto la partecipazione dei lavoratori per rinnovare i propri rappresentanti sindacali, con la Uilm che ha ottenuto il secondo risultato in termini di consensi. Nessun altro dettaglio sui risultati specifici o sulla distribuzione dei voti è stato comunicato.
Il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria presso il sito di Leonardo a Palermo ha premiato la Uilm che si conferma seconda organizzazione sindacale più votata all’interno dello stabilimento. Tra i candidati spicca Agostino Badalamenti che è stato riconfermato nel suo ruolo di rsu. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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