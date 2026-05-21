Elezioni Rsu Leonardo la Uilm si conferma seconda forza sindacale

Alle recenti elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento di Leonardo a Palermo, la Uilm si è confermata come la seconda organizzazione sindacale più votata. La consultazione ha visto la partecipazione dei lavoratori per rinnovare i propri rappresentanti sindacali, con la Uilm che ha ottenuto il secondo risultato in termini di consensi. Nessun altro dettaglio sui risultati specifici o sulla distribuzione dei voti è stato comunicato.

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