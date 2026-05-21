Dritto e Rovescio tra attualità strage di Modena e Garlasco

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 21 maggio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 21 maggio 2026. Ospite della puntata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, con cui si analizzeranno i principali temi dell’attualità internazionale e politica, a partire dai rapporti tra Europa e America e dal ruolo di Donald Trump. A seguire, un approfondimento sulla strage di Modena, dopo le dichiarazioni del GIP secondo cui Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. Infine, come sempre, non mancheranno gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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