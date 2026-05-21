Stasera, giovedì 21 maggio, torna su Rete 4 il talk show di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. La puntata si concentrerà su alcuni casi di attualità, tra cui la strage di Modena e il caso di Garlasco. Il programma affronta temi di cronaca e giustizia, offrendo aggiornamenti e riflessioni sui fatti recenti. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e si propone di analizzare gli sviluppi più recenti di queste vicende.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 21 maggio, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 21 maggio 2026. Ospite della puntata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, con cui si analizzeranno i principali temi dell’attualità internazionale e politica, a partire dai rapporti tra Europa e America e dal ruolo di Donald Trump. A seguire, un approfondimento sulla strage di Modena, dopo le dichiarazioni del GIP secondo cui Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. Infine, come sempre, non mancheranno gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio tra attualità, strage di Modena e Garlasco

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