Stasera alle 21:25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si concentra sulle notizie di attualità e sui temi politici più recenti, con approfondimenti e interventi di ospiti vari. Tra gli argomenti che verranno trattati, ci sono questioni di cronaca, decisioni istituzionali e fatti di rilievo pubblico. La puntata di oggi si propone di offrire un quadro aggiornato sugli sviluppi più recenti nel panorama nazionale.

Questa sera, giovedì 21 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ospite della puntata sarà Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, con cui si analizzeranno i principali temi dell’attualità internazionale e politica, a partire dai rapporti tra Europa e America e dal ruolo di Donald Trump. A seguire, un approfondimento sulla strage di Modena, dopo le dichiarazioni del Gip secondo cui Salim El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 maggio 2026

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