Dopo 18 anni torna al Rossetti il terrario vivente di Moses Pendleton | ecco la Season 2 di Botanica
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Il Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia dal 22 al 24 maggio riaccoglie la compagnia di danza Momix, con quattro repliche già affollatissime all'insegna delle meraviglie del coreografo statunitense Moses Pendleton. Nuove luci e consumi, ma anche la visionarietà del regista, la poetica del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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