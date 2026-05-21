Don Quixote al mare | ensemble Baccano Cosimo Carovani

Un cavaliere errante si presenta sulla spiaggia del mare Adriatico, accompagnato dall'ensemble Baccano e dal musicista Cosimo Carovani. Sul palco, il personaggio rivolge al pubblico una domanda inattesa: “Perché io so chi sono”. L’evento combina musica dal vivo e teatro, creando un’atmosfera di riflessione e sorpresa. L’insieme musicale e l’attore si alternano in un’esibizione che mescola action e parole, senza rivelare ancora le intenzioni dietro la domanda.

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