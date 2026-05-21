Don Quixote al mare | ensemble Baccano Cosimo Carovani
Un cavaliere errante si presenta sulla spiaggia del mare Adriatico, accompagnato dall'ensemble Baccano e dal musicista Cosimo Carovani. Sul palco, il personaggio rivolge al pubblico una domanda inattesa: “Perché io so chi sono”. L’evento combina musica dal vivo e teatro, creando un’atmosfera di riflessione e sorpresa. L’insieme musicale e l’attore si alternano in un’esibizione che mescola action e parole, senza rivelare ancora le intenzioni dietro la domanda.
Un cavaliere errante approda sul mare Adriatico per interrogare il pubblico con una domanda inaspettata: “Perché io so chi sono. E voi? Lo sapete?”. Don Quixote al mare, il nuovo appuntamento firmato Identità Musicali, è in programma sabato 23 maggio, alle ore 21, all'auditorium Palazzo Sirena di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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