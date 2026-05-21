Tredici anni dopo la sua morte, il nome di Dominique Venner continua a suscitare interesse, anche se avvenuta in modo simile a quello di Yukio Mishima, attraverso un gesto estremo. La sua scomparsa, avvenuta tramite suicidio, richiama l’attenzione sul suo pensiero e sulle sue posizioni, che sono ancora discusse. Venner è ricordato come un esponente dell’irredentismo idealista e del nazionalismo, temi che hanno attraversato il suo percorso pubblico e personale. La sua vicenda resta un punto di riferimento nelle riflessioni su identità e tradizione.

Tredici anni fa moriva un Samurai d’Occidente, in un suicidio che tanto ricorda quello di Yukio Mishima.Il suo nome era Dominique Venner, nato a Parigi nel 1935 e conosciuto per essere uno degli intellettuali più importanti dell’area nazionalista e identitaria francese. A 18 anni si è arruolato nell’esercito francese come volontario per la guerra in Algeria, come il suo amico e fondatore del Front National, Jean Marie Le Pen. Dopo essere tornato in patria si dedicò alla storiografia, vincendo un premio dell’Accademia francese nel 1981 per un saggio sulla guerra civile russa. Fu anche esponente del movimento Nouvelle dorate (Nuova destra), assieme ad Alain De Benoist, Guillaume Faye, Giorgio Locchi e Pierre Vial. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dominique Venner è ancora attuale, 13 anni dopo la sua morte: l’irredentismo idealista del Samurai d’Occidente

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