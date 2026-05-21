Dodici volte bandiera blu | Marina d’Arechi presenta le novità dell' estate
Marina d’Arechi annuncia l’assegnazione di dodici bandiere blu, simbolo di qualità ambientale e servizi. L’area portuale si prepara ad accogliere un’estate ricca di novità, con un’offerta ampliata rivolta sia ai residenti che ai turisti. Oltre alle funzioni di infrastruttura portuale, la struttura si propone come un punto di incontro e di svago, valorizzando il rapporto tra il mare, il territorio e il patrimonio locale sulla Costiera Amalfitana.
Si amplia l'offerta per cittadini e turisti di Marina d’Arechi che rafforza il suo posizionamento non solo come infrastruttura portuale premium, ma come luogo di incontro, lifestyle e qualità della vita affacciato sulla Costiera Amalfitana. È con questa visione che il Salerno Port village. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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