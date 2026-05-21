Denuncia ai carabinieri | Aggredita a scuola da due coetanei

Una studentessa ha presentato denuncia ai carabinieri riferendo di essere stata aggredita a scuola da due coetanei. La ragazza ha raccontato di aver subito un tentativo di aggressione durante le ore di lezione, prima di parlarne con i genitori. I dettagli dell’accaduto sono stati raccolti dagli investigatori, che ora stanno verificando la dinamica dell’evento e ascoltando testimoni. La scuola ha già avviato un procedimento interno e ha collaborato con le autorità.

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Secondo quanto raccontato prima a scuola e poi ai genitori, due coetanei avrebbero provato a spintonarla nel corridoio della scuola, rischiando di farla cadere dalle scale, poi da dietro l’avrebbero presa per il collo, provocandole un trauma contusivo poi riscontrato dal personale del Pronto soccorso. I genitori, quindi, hanno presentato denuncia ai carabinieri. L’episodio sarebbe accaduto in una scuola media della provincia e la ragazzina che ha dichiarato di essere stata vittima di questa aggressione ha 12 anni. Coetanea (ma non compagna di classe) dei due che – a suo dire – sarebbero i responsabili del fatto. Secondo il suo racconto, insomma, tutto sarebbe accaduto nel corridoio dell’istituto e subito dopo ha raccontato l’episodio prima ad una professoressa, poi alla vicaria e quindi alla dirigente scolastica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Denuncia ai carabinieri: "Aggredita a scuola da due coetanei" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma, pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio a San Lorenzo: volto fratturato Sullo stesso argomento Napoli: 14enne accoltellato a scuola, denunciati due coetaneiNAPOLI, 31 MARZO 2026 – I carabinieri di Napoli Scampia sono intervenuti ieri pomeriggio verso le 15 presso l’istituto scolastico “Pontano delle Arti... Leggi anche: Coltello alla gola e minacce: tre adolescenti aggrediscono due coetanei. Identificati, scatta la denuncia Denuncia ai carabinieri: Aggredita a scuola da due coetaneiSecondo quanto raccontato prima a scuola e poi ai genitori, due coetanei avrebbero provato a spintonarla nel corridoio della scuola, rischiando di farla cadere dalle scale, poi da dietro l’avrebbero p ... lanazione.it Sanluri, guida ubriaco e aggredisce i Carabinieri: denunciatoUn 42enne di Sanluri è stato denunciato dai Carabinieri di Gesturi per guida in stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ... cagliaripad.it