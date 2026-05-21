Dentro Palazzo Fienga a Torre Annunziata ruspe a passo spedito | Rispetteremo i tempi

Nel centro di Torre Annunziata, all’interno di Palazzo Fienga, sono in corso lavori di demolizione con l’uso di ruspe che procedono con rapidità. Le operazioni sono state avviate per rispettare le scadenze previste, secondo quanto dichiarato dagli addetti ai lavori. La costruzione, che per decenni è stata associata al potere criminale del clan Gionta, sta subendo un processo di sgombero e smantellamento. Le operazioni di demolizione sono monitorate da vicino, con l’obiettivo di rispettare le tempistiche stabilite.

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Torre Annunziata. Per 50 anni è stato il simbolo del potere criminale del clan Gionta, ora sta andando giù un po’ alla volta. Procede velocemente e senza intoppi, dopo due settimane dall’avvio del cantiere, la demolizione di palazzo Fienga. A ora di pranzo, sotto un sole assolato, solo una pattuglia dei vigili urbani che presidia l’ingresso mentre le divise del genio guastatori dell’esercito sono impegnati nell’area off limits. Un caterpillar rosicchia, un po’ alla volta, l’ex roccaforte del clan mentre viene gettata acqua sui detriti. Sta andando giù davvero. E sarebbe felice eccome Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino, che pagò con la vita il suo coraggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dentro Palazzo Fienga a Torre Annunziata, ruspe a passo spedito: «Rispetteremo i tempi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Demolizzato Palazzo Fienga Roccaforte del Clan Gionta della Camorra Torre Annunziata Napoli Campania Sullo stesso argomento Leggi anche: Torre Annunziata, ruspe su Palazzo Fienga. Va giù il simbolo del clan: «Ora diventi piazza Siani» Torre Annunziata, l'abbattimento di palazzo Fienga: fortino del clan GiontaÈ il giorno dell'abbattimento di palazzo Fienga a Torre Annunziata, il "Fortapasc" raccontato da Marco Risi nel film dedicato al nostro Giancarlo... La demolizione di Palazzo Fienga, il simbolo della camorra a Torre AnnunziataÈ previsto che martedì 5 maggio inizi la demolizione di Palazzo Fienga, simbolo della camorra a Torre Annunziata, vicino a Napoli, fin dagli anni Ottanta. La struttura venne confiscata e sgomberata ne ... ilpost.it Palazzo Fienga a Torre Annunziata, da fortino del clan Gionta a luogo-simbolo della legalitàPer il Mezzogiorno il piano prevede 190 interventi per un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro. E si tratta solo della prima tranche di opere e cantieri che sono stati già appaltati o che ... ilmattino.it