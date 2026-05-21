Denatalità partiti divisi | I ’cattodem’ l’alimentano

Sul tema della denatalità si sono aperti diversi dibattiti politici, con alcuni partiti divisi sulle strategie da adottare. La responsabile enti locali della Lega ha commentato la questione evidenziando come alcune forze politiche contribuiscano ad alimentare le discussioni con posizioni contrastanti. La discussione riguarda principalmente le misure più efficaci per affrontare il problema, che coinvolge diverse componenti della scena politica senza ancora trovare un accordo condiviso.

Antonella Celletti, responsabile enti locali Lega, interviene sul dibattito apertosi su come fronteggiare la denatalità. Celletti, l’assessora Labruzzo si è espressa sull’inverno demografico. Commenta? "Credo che i ’cattodem’,che militano nell’area politica dove convivono ideologismi da cui trapelano insofferenza per la famiglia tradizionale e la maternità, fraintendimenti sulla legge 194 e un femminismo dogmatico tutt’altro che universalistico, siano gli ultimi a poter dare ricette sull’inverno demografico". Quali sono per la Lega le cause principali della denatalità? "In Italia è stato registrato il record della più bassa natalità di sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Denatalità, partiti divisi: I ’cattodem’ l’alimentanoAntonella Celletti (Lega). I cattolici del Pd sono insofferenti verso la famiglia tradizionale e non contrastano l’inverno demografico. La questione è culturale. ilrestodelcarlino.it

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