De Matthaeis Forza Italia | Sicurezza e viabilità ripristinate grazie a un intervento immediato

Nella zona di De Matthaeis a Frosinone, la viabilità è tornata alla normalità dopo un intervento immediato. La strada, tra le più trafficate e strategiche della città, aveva subito disagi a causa di un problema che aveva richiesto l’intervento delle autorità. Dopo le operazioni di ripristino, la circolazione è ripresa normalmente e la situazione è stata ristabilita senza ulteriori complicazioni. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, confermando il ritorno alla situazione precedente.

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Torna alla normalità la viabilità nella zona di De Matthaeis, una delle arterie più trafficate e strategiche di Frosinone. Grazie a un rapido intervento promosso da Forza Italia, guidato dal capogruppo Maurizio Scaccia e dal coordinatore cittadino Pasquale Cirillo, sono stati completati i lavori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La rotatoria De Matthaeis diventa un caso politico. Interrogazione di Forza Italia e FutuRaLa gestione della viabilità attorno a Piazzale De Matthaeis continua a infiammare il dibattito cittadino e politico. Meno code e più salute, a Frosinone la protesta di FI e Futura contro la nuova viabilitàMeno code più salute. Con questo slogan ieri Forza Italia, il Gruppo Futura e Paolo Fanelli (Fratelli d'Italia) hanno manifestato in piazzale De Matthaeis contro la ... ilmessaggero.it Viabilità, Forza Italia sfida il sindacoMartedì una conferenza stampa a De Matthaeis del consigliere Pasquale Cirillo. Con lui anche Giovambattista Martino e Teresa Petricca (FutuRa) ... ciociariaoggi.it