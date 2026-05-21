De Matthaeis Forza Italia | Sicurezza e viabilità ripristinate grazie a un intervento immediato
Nella zona di De Matthaeis a Frosinone, la viabilità è tornata alla normalità dopo un intervento immediato. La strada, tra le più trafficate e strategiche della città, aveva subito disagi a causa di un problema che aveva richiesto l’intervento delle autorità. Dopo le operazioni di ripristino, la circolazione è ripresa normalmente e la situazione è stata ristabilita senza ulteriori complicazioni. La riapertura è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti, confermando il ritorno alla situazione precedente.
Torna alla normalità la viabilità nella zona di De Matthaeis, una delle arterie più trafficate e strategiche di Frosinone. Grazie a un rapido intervento promosso da Forza Italia, guidato dal capogruppo Maurizio Scaccia e dal coordinatore cittadino Pasquale Cirillo, sono stati completati i lavori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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