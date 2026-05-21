Dal manifatturiero al finance la tecnologia ridefinisce le competenze ma difficili da reperire
Negli ultimi anni, il settore manifatturiero e quello finanziario hanno affrontato un rapido cambiamento legato all'adozione di nuove tecnologie. Questa evoluzione ha portato a una richiesta crescente di competenze specifiche, che però trovano difficoltà a essere soddisfatte a causa di una carenza di figure qualificate. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni supera la capacità del mercato del lavoro di formare professionisti adeguati, creando un divario tra domanda e offerta di competenze specializzate.
(Adnkronos) – La trasformazione tecnologica del lavoro corre più veloce della capacità del mercato di formare nuove competenze. Secondo gli ultimi dati diffusi da Cnel-Unioncamere sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, le imprese italiane dichiarano difficoltà di reperimento per il 46% dei contratti programmati, quota che sale al 51% quando si cercano laureati.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Job description of System Architect - Role, Responsibilities & Skills
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Non è una questione di competenze, ma di tempo e carichi di cura. La nuova tecnologia non parla la lingua delle lavoratrici e delle professioniste, ma continua a premiare le carriere maschiliÈ arrivata promettendo di essere uno strumento capace di democratizzare il sapere e annullare le distanze sociali.
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