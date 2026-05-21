Dal manifatturiero al finance la tecnologia ridefinisce le competenze ma difficili da reperire

Negli ultimi anni, il settore manifatturiero e quello finanziario hanno affrontato un rapido cambiamento legato all'adozione di nuove tecnologie. Questa evoluzione ha portato a una richiesta crescente di competenze specifiche, che però trovano difficoltà a essere soddisfatte a causa di una carenza di figure qualificate. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni supera la capacità del mercato del lavoro di formare professionisti adeguati, creando un divario tra domanda e offerta di competenze specializzate.

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