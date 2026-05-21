Dai reel ai meme così i social cambiano la comunicazione politica

Da formiche.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, i social media hanno trasformato il modo in cui si comunica sulla scena politica, passando dai reel ai meme. È comune imbattersi in contenuti condivisi da figure pubbliche o utenti, che spesso mostrano momenti di inaugurazioni o dichiarazioni ufficiali. Questi strumenti digitali permettono di raggiungere un pubblico più ampio e di veicolare messaggi in modo rapido e immediato. La diffusione di questo tipo di contenuti ha modificato le dinamiche di comunicazione tra cittadini e rappresentanti pubblici.

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A chi non è capitato di vedere sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurare una piazza? O il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, fare un sopralluogo in un cantiere? Il racconto politico è ormai profondamente legato alla comunicazione via social, e per cercare di governarla i politici si affidano a professionisti che provano a guidarne la narrativa, sebbene non sia sempre facile. Come farlo? Ne hanno parlato Daniele Cinà, responsabile della comunicazione social di Gualtieri, Cristiano Bosco, pilastro dello staff social di Salvini, e Pietro Dettori, fondatore di Esperia Italia ed ex responsabile social del Movimento 5 Stelle, all’evento “I social e la comunicazione politica: dalla partecipazione alla polarizzazione”, organizzato da Inrete. 🔗 Leggi su Formiche.net

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