Dai reel ai meme così i social cambiano la comunicazione politica

Negli ultimi tempi, i social media hanno trasformato il modo in cui si comunica sulla scena politica, passando dai reel ai meme. È comune imbattersi in contenuti condivisi da figure pubbliche o utenti, che spesso mostrano momenti di inaugurazioni o dichiarazioni ufficiali. Questi strumenti digitali permettono di raggiungere un pubblico più ampio e di veicolare messaggi in modo rapido e immediato. La diffusione di questo tipo di contenuti ha modificato le dinamiche di comunicazione tra cittadini e rappresentanti pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A chi non è capitato di vedere sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurare una piazza? O il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, fare un sopralluogo in un cantiere? Il racconto politico è ormai profondamente legato alla comunicazione via social, e per cercare di governarla i politici si affidano a professionisti che provano a guidarne la narrativa, sebbene non sia sempre facile. Come farlo? Ne hanno parlato Daniele Cinà, responsabile della comunicazione social di Gualtieri, Cristiano Bosco, pilastro dello staff social di Salvini, e Pietro Dettori, fondatore di Esperia Italia ed ex responsabile social del Movimento 5 Stelle, all’evento “I social e la comunicazione politica: dalla partecipazione alla polarizzazione”, organizzato da Inrete. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dai reel ai meme, così i social cambiano la comunicazione politica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Billionaire Handed 4 Men Unlimited Credit Cards — Single Dads Choice Shocked Her Completely Sullo stesso argomento Zhegrova sparito dai radar: da promessa tecnica ai reel social della Juve, il caso che fa discutere – VIDEOdi Francesco CalabròZhegrova sparito dai radar: da promessa tecnica ai reel sui social della Juventus, il caso del kosovaro che fa discutere “Salvate... Dai reel ai meme, così i social cambiano la comunicazione politicaA chi non è capitato di vedere sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurare una piazza? O il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, fare un sopralluogo in un cantiere? Il racconto pol ... formiche.net Persone childfree che sono state improvvisamente sorprese dai loro partner che cambiavano idea sui bambini. Quali erano i segnali di allerta (se ce n'erano)? reddit