Crotone Ryanair taglia i voli | addio a Roma e meno voli per Bologna

Ryanair ha annunciato la riduzione dei voli da e per Crotone, con l'eliminazione della tratta domenicale verso Roma e una diminuzione dei collegamenti con Bologna. La decisione comporta conseguenze pratiche per studenti e lavoratori che utilizzano queste rotte, senza indicazioni su alternative immediate. Il governo ha scelto di non rinnovare i fondi destinati alla continuità territoriale, lasciando senza supporto finanziario le compagnie aeree che operano in questa zona. La situazione solleva preoccupazioni sulla mobilità locale e sulle scelte di politica economica.

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? Punti chiave Come faranno studenti e lavoratori a gestire il taglio del volo domenicale?. Perché il governo ha deciso di non rinnovare i fondi per la continuità territoriale?. Quanto peserà sulle tasche dei calabresi l'intervento della Regione per coprire i voli?. Come potrà lo scalo di Crotone competere con l'espansione dell'aeroporto di Reggio Calabria?.? In Breve Voli Bologna ridotti da quattro a tre corse settimanali con perdita del volo domenicale.. Nuovi collegamenti verso Milano Malpensa operativi a partire dal 22 maggio.. Regione Calabria impegna oltre 4 milioni di euro per la continuità territoriale.. Crotone subisce tagli mentre Reggio Calabria espande i collegamenti con Bergamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, Ryanair taglia i voli: addio a Roma e meno voli per Bologna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ryanair taglia i voli estate 2026: addio a 5 Paesi e decine di rotteRyanair ha annunciato una riduzione della propria rete operativa per l’estate 2026, cancellando numerosi voli in cinque Paesi europei a causa... Berlino sotto scacco: Ryanair taglia i voli per le tasse aeree? Cosa sapere Ryanair chiude la base di Berlino e dimezza i voli invernali da ottobre. Calabria, ufficiali le nuove rotte Ryanair di Reggio e Crotone | INFORyanair rafforza la propria presenza in Calabria con l’annuncio di nuovi collegamenti aerei previsti per la stagione Winter 2026/2027. L’immagine diffusa sui social comunica l’attivazione di due rotte ... strettoweb.com Ryanair, nuovi tagli all’operativo Winter 2026 su CrotoneDrastica riduzione dei collegamenti nella stagione fredda, perdendo frequenze chiave per Bologna, incertezza per il Roma ... ilcrotonese.it