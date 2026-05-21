crimine e mafie cosa rivela il primo rapporto onu parla giovanni gallo

Un rapporto delle Nazioni Unite ha analizzato il fenomeno del crimine organizzato e delle mafie, offrendo dati e analisi sulla loro diffusione a livello globale. Durante una conferenza, un esperto ha illustrato i principali risultati, evidenziando come le attività illegali si sviluppino in diverse aree del mondo e coinvolgano vari settori dell’economia. In passato, alcune figure di spicco hanno sottolineato che l’efficacia della giustizia e l’indipendenza della magistratura sono elementi fondamentali per combattere questi fenomeni.

Per Giovanni Falcone l’autonomia e l’indipendenza della magistratura trovano la loro vera ragion d’essere solo se connesse all’efficienza della giustizia. Un concetto espresso e sottolineato più volte dal magistrato, in particolare l’8 maggio del 1992 all’Istituto Gonzaga di Palermo, 15 giorni prima della strage mafiosa di Capaci, della quale sabato sarà ricordato il 34esimo anniversario con molteplici manifestazioni promosse dall’Anm, dalla società civile e dal Museo del Presente della Fondazione Falcone. Commemorazioni che oltre alle testimonianze, ai ricordi e alla ineluttabile retorica, quest’anno avranno un inedito baricentro d’efficienza operativa, che sarebbe piaciuta moltissimo a Giovanni Falcone: il primo rapporto globale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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