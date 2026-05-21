Cosa fare in città | gli eventi del week end del 23 e 24 maggio
Durante il fine settimana del 23 e 24 maggio, nel territorio del novarese e del Vco si svolgono numerosi eventi. Sono previsti spettacoli, concerti, mostre e visite guidate in diverse località. Si tengono inoltre fiere, escursioni, eventi enogastronomici e festival dedicati a street food e prodotti locali. Le iniziative coinvolgono sia le aree urbane sia le zone più periferiche, offrendo una varietà di attività per diverse preferenze e interessi.
Un nuovo fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, visite guidate, fiere, escursioni, street food, eventi enogastronomici festival e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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