Coppa dei Club Maxibon l’entusiasmo di Padova per la fase Regione Veneto
A Padova si respira entusiasmo per la fase regionale della Coppa dei Club Maxibon, un torneo amatoriale di padel molto seguito nella regione. La competizione coinvolge diversi circoli e atleti locali, attirando numerosi appassionati che seguono con interesse ogni match. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di padel, consolidando la sua presenza come uno degli eventi più partecipati del settore nel Veneto.
La Coppa dei Club Maxibon si conferma tra i tornei di padel amatoriale più seguiti in Veneto, diventando un punto di riferimento per appassionati, circoli e atleti della regione. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri in costante crescita, con 16 squadre partecipanti suddivise in due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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