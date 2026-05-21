Confronto coi cittadini per raccogliere le reali necessità

È in programma un incontro tra amministrazione e cittadini per ascoltare direttamente le loro esigenze. La discussione si concentra su tre punti principali, tra cui la promozione di iniziative partecipative come il bilancio partecipativo e i patti di collaborazione. L’obiettivo è coinvolgere attivamente cittadini e associazioni in decisioni e progetti che riguardano il territorio. La partecipazione diretta viene considerata uno strumento fondamentale per raccogliere esigenze e definire le priorità di sviluppo locale.

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Fabiana Piergigli, le tre priorità per Maiolati Spontini? "Partecipazione concreta con bilancio partecipativo e patti di collaborazione per coinvolgere cittadini e associazioni. Servizi più efficienti e di prossimità, anche in forma associata tra Comuni. Sostenibilità ambientale ed energetica con Comunità Energetica, cura del territorio e valorizzazione degli spazi". Le cose da fare da sindaco nei primi 100 giorni? "Avvio immediato di un confronto diretto con cittadini per raccogliere bisogni e priorità. Interventi rapidi su manutenzione ordinaria, decoro urbano e criticità segnalate. Attivazione della piattaforma digitale per segnalazioni tracciate e trasparenza sui lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Confronto coi cittadini per raccogliere le reali necessità" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video What to Do Right After a Self-Defense Incident in New Jersey by Adam M. Lustberg Sullo stesso argomento "Confronto coi cittadini per migliorare la città"Sono molto soddisfatta di questo ciclo di incontri, che ci ha permesso di confrontarci direttamente con i cittadini nei luoghi a loro più vicini,... La riforma della Corte dei conti finisce alla Consulta: «Coi limiti al danno erariale violato il patto sociale coi cittadini»La Corte dei conti ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla legge Foti, la riforma della Corte dei conti che, tra gli altri... Confronto coi cittadini per raccogliere le reali necessitàFabiana Piergigli, le tre priorità per Maiolati Spontini? Partecipazione concreta con bilancio partecipativo e patti di collaborazione per coinvolgere cittadini ... ilrestodelcarlino.it Questa sera nel Municipio III di Roma un'altra occasione di ascolto e confronto con i residenti degli immobili Enasarco e INPS. Tanti cittadini hanno partecipato per difendere i propri quartieri e dire no a decisioni imposte dall’alto senza il coinvolgimento del terr x.com Confronto coi cittadini per migliorare la cittàSono molto soddisfatta di questo ciclo di incontri, che ci ha permesso di confrontarci direttamente con i cittadini nei luoghi a loro più vicini, ascoltando esigenze e proposte in modo immediato e ... ilrestodelcarlino.it