Comunicato Stampa | Audizioni su costruzione e gestione impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia

Nella provincia di Venezia si sono svolte recenti audizioni riguardanti la costruzione e la gestione di impianti agrofotovoltaici. Le riunioni hanno coinvolto rappresentanti di enti locali, tecnici e aziende interessate, per discutere le modalità di realizzazione e le normative applicabili. Durante gli incontri sono stati analizzati aspetti relativi alle autorizzazioni, alle procedure di controllo e alle eventuali criticità legate all’installazione di questi impianti. Le audizioni sono state convocate per acquisire informazioni e chiarimenti su un settore in rapida evoluzione.

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