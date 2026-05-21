Comunicato Stampa | Audizioni su costruzione e gestione impianti agrofotovoltaici in provincia di Venezia
Nella provincia di Venezia si sono svolte recenti audizioni riguardanti la costruzione e la gestione di impianti agrofotovoltaici. Le riunioni hanno coinvolto rappresentanti di enti locali, tecnici e aziende interessate, per discutere le modalità di realizzazione e le normative applicabili. Durante gli incontri sono stati analizzati aspetti relativi alle autorizzazioni, alle procedure di controllo e alle eventuali criticità legate all’installazione di questi impianti. Le audizioni sono state convocate per acquisire informazioni e chiarimenti su un settore in rapida evoluzione.
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