Como sicurezza urbana e controlli anti degrado | 87 allontanamenti in due mesi

Negli ultimi due mesi, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree della città considerate più a rischio. Sono stati effettuati numerosi interventi, che hanno portato all’allontanamento di 87 persone e alla contestazione di oltre 200 violazioni delle norme. Le operazioni mirano a mantenere l’ordine e prevenire situazioni di degrado, concentrandosi su zone che, secondo le autorità, richiedevano interventi più frequenti. La strategia si inserisce in un più ampio piano di sicurezza urbana della città.

Controlli rafforzati nelle zone considerate più sensibili della città, con decine di allontanamenti e oltre 200 violazioni contestate. È il bilancio dell’attività svolta dalla polizia locale di Como sul fronte della sicurezza urbana tra il 1° marzo e il 30 aprile.Nel corso dei due mesi sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Urban police vs armed gangs: patrolling the world's deadliest streets

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