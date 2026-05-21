Como perde la storica Polleria Bancora | diventerà un ristorante

A Como, una delle insegne storiche del centro cittadino sta per chiudere. La polleria Bancora di via Diaz 51, che per molti anni è stata un punto di riferimento nel quartiere, cesserà l’attività. La sua chiusura è prevista nei prossimi mesi e sarà sostituita da un nuovo locale, un ristorante, di cui non sono ancora stati annunciati i dettagli. La decisione di lasciare il posto a questa nuova attività avviene in un momento di trasformazioni nel tessuto commerciale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un’altra storica insegna del centro di Como si prepara a spegnersi. La polleria Bancora di via Diaz 51, per decenni punto di riferimento del commercio di quartiere cittadino, chiuderà infatti i battenti per lasciare spazio a un nuovo progetto di ristorazione ancora avvolto nel riserbo. L’angolo. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Addio al bar dei Cesaroni: lo storico locale di Garbatella diventerà un ristoranteA pochi giorni dall'inizio della nuova stagione della serie tv, chiude lo storico Bar dei Cesaroni alla Garbatella: al suo posto arriva l’osteria...