Como perde la storica Polleria Bancora | diventerà un ristorante
A Como, una delle insegne storiche del centro cittadino sta per chiudere. La polleria Bancora di via Diaz 51, che per molti anni è stata un punto di riferimento nel quartiere, cesserà l’attività. La sua chiusura è prevista nei prossimi mesi e sarà sostituita da un nuovo locale, un ristorante, di cui non sono ancora stati annunciati i dettagli. La decisione di lasciare il posto a questa nuova attività avviene in un momento di trasformazioni nel tessuto commerciale della zona.
Un’altra storica insegna del centro di Como si prepara a spegnersi. La polleria Bancora di via Diaz 51, per decenni punto di riferimento del commercio di quartiere cittadino, chiuderà infatti i battenti per lasciare spazio a un nuovo progetto di ristorazione ancora avvolto nel riserbo. L’angolo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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