Commerz il no dei soci ma ora apre alla trattativa
Durante l’assemblea degli azionisti di Commerzbank, si sono verificati momenti di tensione legati al rifiuto di alcuni soci tedeschi. Nonostante le barricate e le divergenze, è stato dichiarato che l’istituto è disponibile a iniziare trattative. La comunicazione ha evidenziato una volontà di confronto, lasciando aperta la possibilità di incontri futuri. La questione riguarda questioni di natura strategica e di coinvolgimento dei soci nelle decisioni aziendali.
In mezzo a tanto rumore e alle barricate di alcuni soci tedeschi, il vero messaggio dell'assemblea degli azionisti di Commerzbank a Unicredit è questo: «Siamo pronti a trattare». Tra le righe della solita retorica bellicosa, la ceo dell'istituto di Francoforte Bettina Orlopp ieri si è detta disponibile al dialogo con l'istituto italiano che ha in corso un'offerta pubblica d'acquisto su Commerz che terminerà il 16 giugno: a condizione che ci sia «il chiaro intento di offrire ai nostri azionisti un premio interessante e un piano che tenga conto dei fattori di successo del nostro modello di business e della nostra strategia di innovazione», ha aggiunto la banchiera tedesca, «in tal caso, siamo pronti a sederci al tavolo delle trattative in qualsiasi momento». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Unicredit, avanti tutta su Commerz. Via libera dei soci all’offerta
StarTech a Trieste: nuovi soci per gestire il nodo dei soci israeliani? Cosa sapere StarTech a Trieste cambia soci dopo l'uscita di New Photonics dovuta al Golden Power.
I soci serrano le fila e si stringono attorno al management. Orlopp: pronti a trattare se la banca italiana offrirà un premio e presenterà un vero piano facebook
Commerz, il no dei soci ma ora apre alla trattativaIn mezzo a tanto rumore e alle barricate di alcuni soci tedeschi, il vero messaggio dell'assemblea degli azionisti di Commerzbank a Unicredit è questo: Siamo pronti a trattare. Tra le righe della ... ilgiornale.it
Commerz, no a Orcel: Se si alza il premio, aperti alla trattativaNon c'è UniCredit in sala, ma per tutta l'assemblea di Commerzbank di ieri, si è parlato quasi soltanto della banca guidata da Andrea Orcel che ha un'esposizione ... ilmessaggero.it