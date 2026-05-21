Durante l’assemblea degli azionisti di Commerzbank, si sono verificati momenti di tensione legati al rifiuto di alcuni soci tedeschi. Nonostante le barricate e le divergenze, è stato dichiarato che l’istituto è disponibile a iniziare trattative. La comunicazione ha evidenziato una volontà di confronto, lasciando aperta la possibilità di incontri futuri. La questione riguarda questioni di natura strategica e di coinvolgimento dei soci nelle decisioni aziendali.

In mezzo a tanto rumore e alle barricate di alcuni soci tedeschi, il vero messaggio dell'assemblea degli azionisti di Commerzbank a Unicredit è questo: «Siamo pronti a trattare». Tra le righe della solita retorica bellicosa, la ceo dell'istituto di Francoforte Bettina Orlopp ieri si è detta disponibile al dialogo con l'istituto italiano che ha in corso un'offerta pubblica d'acquisto su Commerz che terminerà il 16 giugno: a condizione che ci sia «il chiaro intento di offrire ai nostri azionisti un premio interessante e un piano che tenga conto dei fattori di successo del nostro modello di business e della nostra strategia di innovazione», ha aggiunto la banchiera tedesca, «in tal caso, siamo pronti a sederci al tavolo delle trattative in qualsiasi momento». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Commerz, il "no" dei soci ma ora apre alla trattativa

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