Dopo diciassette anni dal primo episodio trasmesso su Rai 2 nel 2008, il talent musicale torna in onda nel 2025 con la sua diciannovesima edizione. Questa volta, la trasmissione viene proposta su Sky, offrendo ai fan l’opportunità di seguire le puntate in replica. La possibilità di rivedere le esibizioni e i momenti più significativi della competizione è disponibile attraverso piattaforme di streaming e servizi on demand. La trasmissione ha mantenuto la sua struttura originale, con le fasi di selezione, le manche e le finali.

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Verso la Finale | DAILY 35 X Factor 2025

Annalisa smentisce di aver fatto provini per X Factor 2026. Dopo la smentita il giornalista replica piccato. Cosa è davvero successo? x.com

Replica X Factor 2014 quarto Live 13 novembre: concorrente eliminato MorganIeri giovedì 13 novembre è andata in onda la quarta puntata Live di X Factor 2014: il nome del concorrente eliminato e il giorno e l'orario della replica su Sky. Morgan saluta tutti e se ne va. Dopo ... it.blastingnews.com