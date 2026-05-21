La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con uno sprint tra due corridori che hanno cercato di guadagnare abbuoni, influendo sulla classifica generale. Durante la frazione, i due atleti si sono sfidati negli ultimi metri, portando a un cambio di posizionamento tra i leader della corsa. La gara si è sviluppata su un percorso piuttosto pianeggiante, in cui i velocisti potevano inserirsi per un possibile trionfo. La classifica generale ha subito variazioni in seguito alla corsa di oggi.

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 poteva essere terreno di caccia per i velocisti, ma le salite di Colle Giovo (11,4 km al 4,2% di pendenza media) e Bric Berton (5,5 km al 5,9%), poste a metà frazione, hanno scremato il gruppo e hanno estromesso le ruote veloci da ogni discorso per la vittoria. Alec Segaert ha piazzato la rasoiata negli ultimi due chilometri e ha fatto festa a Novi Ligure. Tra i big non ci sono state scaramucce, ma a cambiare gli scenari e a rimescolare le carte in classifica generale sono stati i secondi di abbuono elargiti al Chilometro Red Bull. Il portoghese Afonso Eulalio ha infatti attaccato negli ultimi metri della salita di Capriata d’Orba (1,7 km al 3,9%) e ha guadagnato sei secondi, rafforzando la maglia rosa che indossa da ormai una settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa: Eulalio e O’Connor sprintano per gli abbuoni, cambia la graduatoria

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