A Cittadella è stato annunciato la creazione di un nuovo campus ITS destinato alla formazione di giovani tecnici. L'intervento prevede la riqualificazione dell'area di via Angelo Gabrielli, che sarà interessata da lavori di riqualificazione e ampliamento. Il Comune e la Provincia hanno messo a disposizione terreni per l’attuazione del progetto, che si svilupperà su una superficie ancora da definire. L'obiettivo è creare un centro dedicato alla formazione tecnica, con interventi specifici sull’area interessata.

? Punti chiave Come cambierà l'area di via Angelo Gabrielli con il nuovo campus?. Quali terreni metteranno a disposizione Comune e Provincia per il progetto?. Perché le aziende locali faticano a trovare tecnici specializzati oggi?. Come funzionerà il legame tra laboratori professionali e mercato del lavoro?.? In Breve Progetto avviato nel 2020 tramite dialogo tra ITS Red Academy e ANCE.. Provincia e Comune mettono a disposizione circa 4000 metri quadri di terreno.. Il sindaco Pierobon ha approvato la delibera comunale lunedì scorso.. Il polo includerà laboratori, auditorium e soluzioni per la residenzialità scolastica.. A Cittadella, tra le strade che portano verso la zona di via Angelo Gabrielli, si prepara un cambiamento importante per i giovani e le imprese locali con il progetto del nuovo campus formativo ITS Red Academy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cittadella: nasce il nuovo campus ITS per formare i giovani tecnici

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