Cimici nei letti della Fratelli tutti Messina Social City | Ospiti trasferiti situazione sotto controllo
Dopo che è stata segnalata un'infestazione di cimici nei letti della struttura “Fratelli tutti”, la gestione ha comunicato che gli ospiti sono stati trasferiti in altre sistemazioni e che la situazione è sotto controllo. La notizia è stata diffusa da Messina Social City, ente che si occupa della gestione della casa d'accoglienza, senza specificare ulteriori dettagli sulle misure adottate o sull'entità dell'infestazione. Nessun altro commento è stato reso in merito alle operazioni di bonifica o alle tempistiche di risoluzione.
“Situazione sotto controllo” dopo l'infestazione di cimici dei letti nei locali della casa d'accoglienza “Fratelli tutti”. Lo sostiene la Messina Social City che gestisce la struttura e risponde alla denuncia della Fp Cgil. "In riferimento alle notizie diffuse nelle ultime ore relative alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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