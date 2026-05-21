A Chioggia si svolge la manifestazione Run4Hope, una corsa podistica con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento coinvolge numerosi partecipanti che corrono per raccogliere fondi destinati a studi microbiologici. Durante la giornata, si è assistito al passaggio del testimone alla Loggia dei Bandi, un momento che ha segnato la conclusione di questa iniziativa solidale. L’evento si inserisce in un contesto di iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per ricerche mediche.

? Domande chiave Come può una corsa podistica finanziare la ricerca microbiologica?. Chi ha gestito il passaggio del testimone alla Loggia dei Bandi?. Perché la lotta all'antibiotico-resistenza è l'obiettivo della raccolta fondi?. Quali associazioni locali hanno garantito il successo della tappa chiogliana?.? In Breve Achille Penzo e Lorenzo Bellan coordinano le associazioni podistiche locali coinvolte.. Lucia Terlizzi riceve il testimone della solidarietà presso la Loggia dei Bandi.. Matteo Penzo e Matteo Perini rappresentano le istituzioni sportive durante l'arrivo.. Ricerca microbiologica e farmacologica contro l'antibiotico-resistenza finanziata dai fondi raccolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chioggia corre per la ricerca: la Run4Hope sfida la fibrosi cistica

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