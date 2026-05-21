Chimica | l’Unicam trionfa con il premio Gico Senior a Claudio Pettinari

Un ricercatore dell'Università di Camerino ha ricevuto il premio Gico Senior per il suo lavoro nel campo della chimica. La sua ricerca si concentra sui materiali MOF e sulle potenziali soluzioni alle problematiche ambientali. Inoltre, ha studiato gli eterocicli, portando allo sviluppo di applicazioni pratiche in diversi settori. La premiazione si è svolta durante una cerimonia dedicata ai successi nel settore scientifico. La sua attività si inserisce in un panorama di innovazione nel campo della chimica.

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? Domande chiave Come possono i nuovi materiali MOF risolvere le sfide ambientali globali?. Quali applicazioni pratiche nascono dallo studio degli eterocicli di Pettinari?. Perché la ricerca di Camerino è paragonata ai lavori di Omar Yaghi?. Come influirà questo traguardo sulla formazione dei giovani ricercatori Unicam?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 19 maggio presso l'Università di Bologna.. Collaboratori citati nel successo sono Fabio Marchetti e Riccardo Pettinari.. Ricerca sui MOF rilevante per settori energia, ambiente e salute.. Riconoscimento conferma l'eccellenza scientifica del polo universitario di Camerino.. Il 19 maggio scorso,... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chimica: l’Unicam trionfa con il premio Gico Senior a Claudio Pettinari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Unicam: quinto premio europeo per la gestione dei ricercatori? Cosa scoprirai Come influenzerà questo premio le condizioni lavorative dei giovani ricercatori? Quali nuovi modelli di gestione della conoscenza... Leggi anche: Roma, ribaltone Friedkin: verso l’addio di Claudio Ranieri come Senior Advisor