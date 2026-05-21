A Cernusco, il progetto prevede la costruzione di tre nuove palazzine, la realizzazione di una strada di collegamento, un giardino urbano e parcheggi. L’intervento include anche l’installazione di una barriera antirumore lungo la Provinciale 121. Il fronte del No sostiene che queste modifiche comportino una riduzione delle aree verdi e un aumento del traffico nella zona. La discussione riguarda le conseguenze di queste opere sui residenti e sull’ambiente locale.

Tre nuove palazzine, una strada di collegamento, un giardino urbano, parcheggi e una barriera antirumore lungo la Provinciale 121. Sulla carta il nuovo piano attuativo per la zona Castellana promette di ridisegnare un pezzo di quartiere. Ma proprio mentre il progetto entra nel vivo, si alza la protesta di una parte della politica locale e dei residenti: "Non basta costruire, servono risposte ai problemi che esistono già", denunciano Vivere e Adesso, liste di opposizione. Il confronto si concentra su un punto preciso: il nuovo intervento migliorerà davvero la vivibilità del rione o rischia di aggiungere nuove criticità? Il piano prevede la realizzazione di tre edifici residenziali di tre piani, una nuova viabilità interna tra via alla Castellana e gli immobili, un’area verde pubblica e opere di mitigazione acustica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cernusco, il piano e il fronte del No: "Così meno verde e più traffico"

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