Carcere di Caltagirone | arresti per il lancio di cellulari oltre le mura

Nelle ultime ore, sono stati effettuati diversi arresti presso il carcere di Caltagirone in relazione a un episodio di lancio di cellulari oltre le mura. Le forze dell'ordine stanno indagando su come i complici siano riusciti a sfuggire alla polizia durante le operazioni. Sono stati identificati e fermati tre uomini provenienti da Gela, coinvolti nel piano che prevedeva il lancio di dispositivi all’interno del penitenziario. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’evento.

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? Domande chiave Come hanno fatto i complici a sfuggire alla polizia dopo il lancio?. Chi sono i tre uomini di Gela coinvolti nel piano?. Quale strategia hanno usato per avvicinarsi alla recinzione del carcere?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza interna della struttura?.? In Breve Tre pregiudicati di Gela coinvolti nel piano di comunicazione illegale.. Due indagati arrestati in domiciliari, un terzo con obbligo di presentazione.. Lancio di due mini telefoni, cavi USB e un caricabatteria oltre la recinzione.. Intercettazione dei sospettati in auto dalle forze dell'ordine di Caltagirone.. Due uomini di Gela sono stati portati in casa sotto stretto controllo delle forze dell’ordine dopo aver lanciato piccoli telefoni cellulari dentro il carcere di Caltagirone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carcere di Caltagirone: arresti per il lancio di cellulari oltre le mura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato: lancio di droga e cellulari con la fionda nel carcere della Dogaia. L’intervento delle guardie penitenziariePRATO – La droga e i cellulari, nel carcere la Dogaia, a Prato, arrivano anche con lanci fatti con le fionde. ‘Cura oltre le mura’: la prevenzione oncologica nel carcere femminile di Milano BollateMilano, 21 maggio 2026 – Oltre 500 visite ed esami specialistici realizzati in un anno e un percorso concreto di prevenzione, cura e consapevolezza:... Hanno lanciato mini telefoni all'interno del carcere di Caltagirone, domiciliari per due gelesiSono stati fermati dagli agenti della polizia penitenziaria, che li hanno raggiunti mentre si allontanavano in auto. Un terzo coinvolto è stato sottoposto all'obbligo di presentazione ... quotidianodigela.it