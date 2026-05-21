Capitali della cultura attuali e future momento di confronto tra i sindaci di L' Aquila e Ancona

Stamattina, presso la sede municipale di Palazzo Margherita, si è svolto un incontro tra i sindaci delle due città designate come Capitali della Cultura per i prossimi anni. Il sindaco dell’Aquila, che detiene il titolo di Capitale della Cultura 2026, ha incontrato il primo cittadino di Ancona, che ha ricevuto la designazione per il 2028. Con loro era presente anche l’assessore alla Cultura della città marchigiana. La riunione ha visto un confronto tra le amministrazioni sui programmi e le iniziative previste per queste importanti ricorrenze culturali.

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