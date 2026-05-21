CANALE 5 BLINDA IL GFVIP DI ILARY BLASI E SI PREPARA AL TRITTICO DI REALITY 2026-2027

Canale 5 ha annunciato la conferma del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi per la prossima stagione, dopo aver registrato ottimi ascolti durante la finale di quest’anno. La nota ufficiale di Mediaset indica che il reality e la conduttrice rimarranno nel palinsesto, con l’intenzione di avviare un trittico di programmi di realtà televisiva nel 2026 e 2027. La decisione segue la conclusione della stagione attuale e il successo ottenuto alla fine del ciclo di quest’anno.

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“Ottimi ascolti, su Canale 5, per la finale di “ Grande Fratello Vip ” condotto da Ilary Blasi”. Inizia così la nota ufficiale Mediaset che blinda reality e conduttrice per la prossima stagione tv. Il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, segna il miglior risultato stagionale con 2.444.000 spettatori totali e il 23.13 % di share. Benissimo anche i risultati digital: quest’edizione di Grande Fratello, che ha visto trionfare Alessandra Mussolini, ha totalizzato quasi 2 miliardi (1.968.444.906) di video views su tutti i social network e 6.6 milioni (6.612.638) di visualizzazioni live a settimana su Mediaset Infinity. Inoltre, nel mese di aprile il programma è in pole position tra i programmi più attivi sui social di aprile, sia nella classifica delle visualizzazioni video, sia nella classifica delle interazioni. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 BLINDA IL GFVIP DI ILARY BLASI E SI PREPARA AL TRITTICO DI REALITY 2026-2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ilary Blasi si prepara al debutto del Grande Fratello Vip 2026 Sullo stesso argomento Palinsesti Mediaset, i piani per Canale 5: tris di reality e Ilary Blasi confermataRoma, 21 maggio 2026 – I vertici di Mediaset starebbero definendo le linee guida per la programmazione della prossima stagione di Canale 5. CANALE 5 BLINDA IL GFVIP DI ILARY BLASI E SI PREPARA AL TRITTICO DI REALITY 2026-2027 #Canale5 #GFVip #IlaryBlasi x.com