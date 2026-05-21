Campofranco 60 bambini con Legambiente per il futuro del verde

A Campofranco, sessanta bambini hanno partecipato a un'attività organizzata da Legambiente dedicata alla tutela del verde. La giornata si è svolta principalmente nella villa comunale, dopo che l'evento era stato inizialmente previsto in un'area boschiva. I volontari coinvolti hanno reagito al cambio di programma con entusiasmo, adattandosi alle nuove disposizioni. La modifica della location ha portato a un diverso tipo di esperienza, più vicina alla città e ai suoi spazi pubblici.

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? Punti chiave Perché l'attività si è spostata dall'area boschiva alla villa comunale?. Come hanno reagito i volontari al cambio di programma logistico?. Quali strategie ha proposto l'amministrazione per contrastare il degrado locale?. Come intende il Comune rendere continui questi percorsi educativi?.? In Breve Partecipazione del vicesindaco Enrico Lipari e del sindaco Rosario Nuara all'evento.. Attività svolte nella Villa Comunale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.. Coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Comprensivo L. da Vinci nel percorso didattico.. Progetto inserito nel calendario delle Giornate della Natura organizzate da Legambiente Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campofranco, 60 bambini con Legambiente per il futuro del verde ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quale futuro per i nostri fiumi. S. Sofia, dibattito con LegambientePer la rassegna ‘Il clima che cambia’ promossa dal circolo Legambiente Alto Bidente, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia, Parco nazionale,... Turismo montano: il Comune di Chiuro ottiene la bandiera verde di LegambienteSono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi con l'apposito vessillo: tra queste c'è anche una...