Campi Flegrei dopo il sisma nessuna criticità per scuole e viabilità | controlli ok

Da puntomagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il recente terremoto nei Campi Flegrei, le verifiche condotte dalla Città Metropolitana di Napoli hanno confermato che non ci sono criticità per le scuole e la viabilità. Sono state effettuate ispezioni sugli edifici scolastici e sui percorsi stradali, risultate tutte conformi alle norme di sicurezza. Sono state disposte solo alcune limitazioni temporanee nelle aree interessate, ma gli edifici scolastici rimangono aperti e accessibili. Per ora, non sono stati segnalati danni o problemi rilevanti.

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Verifiche della Città Metropolitana di Napoli: solo limitate interdizioni di aree, ma piena fruibilità degli edifici scolastici. All’esito dei controlli e delle verifiche effettuate dall’Unità Interna Bradisismica della Città Metropolitana di Napoli attivata questa mattina immediatamente dopo il sisma verificatosi nell’area flegrea, dai tecnici incaricati non sono state rilevate criticità sui plessi scolastici di competenza dell’Ente ricadenti nell’area interessata dal fenomeno bradisismico. Solo in taluni casi sarà necessario interdire piccole aree, operazioni che tuttavia non inficeranno la possibilità della piena fruizione degli edifici. Nessuna criticità rilevata, altresì, sugli assi viari di competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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