Campi Flegrei dopo il sisma nessuna criticità per scuole e viabilità | controlli ok

Dopo il recente terremoto nei Campi Flegrei, le verifiche condotte dalla Città Metropolitana di Napoli hanno confermato che non ci sono criticità per le scuole e la viabilità. Sono state effettuate ispezioni sugli edifici scolastici e sui percorsi stradali, risultate tutte conformi alle norme di sicurezza. Sono state disposte solo alcune limitazioni temporanee nelle aree interessate, ma gli edifici scolastici rimangono aperti e accessibili. Per ora, non sono stati segnalati danni o problemi rilevanti.

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Verifiche della Città Metropolitana di Napoli: solo limitate interdizioni di aree, ma piena fruibilità degli edifici scolastici. All’esito dei controlli e delle verifiche effettuate dall’Unità Interna Bradisismica della Città Metropolitana di Napoli attivata questa mattina immediatamente dopo il sisma verificatosi nell’area flegrea, dai tecnici incaricati non sono state rilevate criticità sui plessi scolastici di competenza dell’Ente ricadenti nell’area interessata dal fenomeno bradisismico. Solo in taluni casi sarà necessario interdire piccole aree, operazioni che tuttavia non inficeranno la possibilità della piena fruizione degli edifici. Nessuna criticità rilevata, altresì, sugli assi viari di competenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Campi Flegrei, dopo il sisma nessuna criticità per scuole e viabilità: controlli ok ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMPI FLEGREI: Silenzio Sismico ma Fumarole Violente! Cosa Sta Succedendo | 09/03/2026 Sullo stesso argomento Campi Flegrei, scuole aperte domani: nessuna criticità dopo le scosseScuole regolarmente aperte domani, mercoledì 8 aprile, nei comuni dei Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse per terremoto a Bagnoli e nei Campi Flegrei dopo il sisma 4.4Nei quartieri di Napoli che rientrano nella caldera e nei Comuni dei Campi Flegrei colpiti dal sisma di magnitudo 4. Napoli–Sono in corso da parte dei tecnici comunali le verifiche in tutte le scuole della zona rossa dei Campi Flegrei e in alcuni edifici scolastici della Prima Municipalità di Napoli, dopo il sisma di magnitudo 4. #campiflegrei #napoli #sciamesismico #… x.com Ai Campi Flegrei in corso un nuovo sciame sismicoCon il terremoto di magnitudo 4,4 delle 5,50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozz ... ilrestodelcarlino.it Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: ripristinate le linee flegree. No variazione parametriUna forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba, alle 5.50, e nei vicini comuni dell'area flegrea e occidentale. In tanti nelle case si ... ilmattino.it