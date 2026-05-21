Caccia la Sicilia scalda i motori | firmato il decreto per la stagione 2026-27

In Sicilia, la stagione venatoria 2026-2027 ha ricevuto il via libera definitivo con la firma del decreto da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente, confermando che sono stati rispettati i tempi tecnici previsti per l’approvazione del calendario. Questa decisione permette di avviare ufficialmente le attività di caccia nella regione in conformità con le disposizioni stabilite.

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