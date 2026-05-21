Caccia la Sicilia scalda i motori | firmato il decreto per la stagione 2026-27
In Sicilia, la stagione venatoria 2026-2027 ha ricevuto il via libera definitivo con la firma del decreto da parte dell’assessore regionale all’Agricoltura. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente, confermando che sono stati rispettati i tempi tecnici previsti per l’approvazione del calendario. Questa decisione permette di avviare ufficialmente le attività di caccia nella regione in conformità con le disposizioni stabilite.
È arrivato il via libera definitivo per la stagione venatoria 2026-2027 in Sicilia. L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha annunciato la firma del decreto di approvazione del calendario, confermando il rispetto dei tempi tecnici necessari per garantire un avvio regolare delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
CACCIA: A CACCIA DI TORDI CON ZIP E FISCHETTO parte 1-THRUSH HUNTING
Sullo stesso argomento
Su Sky si scalda la stagione 2026 dei motori. Riflettori sui Mondiali di Formula 1 e MotoGPClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...
Maglia Juve stagione 2026-27: dopo dodici anni torneranno le maniche lunghe! Tutti i dettagli e la novità che scalda i tifosi – FOTOdi Luca FiorettiMaglia Juve stagione 2026-27: dopo dodici anni torneranno le maniche lunghe! L’indiscrezione che sta già scaldando la tifoseria...