Il tema del cyberbullismo torna all’attenzione con una dichiarazione di un rappresentante di un’associazione dedicata ai giovani, che ha sottolineato come le riforme attuate finora siano insufficienti per affrontare efficacemente il problema. La legge recentemente approvata mira a un approccio educativo, ma si evidenzia la necessità di interventi più efficaci per tutelare chi subisce danni. Secondo l’esperto, senza investimenti adeguati e riforme concrete, i risultati rimarranno limitati nel contrasto a questo fenomeno.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “La legge sul cyber bullismo ha un obiettivo educativo bellissimo, ma dobbiamo capire anche chi subisce un danno e finché si fanno riforme a costo zero non si vedranno mai risultati”. Lo ha detto Cristiana Arditi di Castelvetere, responsabile formazione Ami, associazione degli avvocati matrimonialisti italiani, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall'Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. La responsabile Ami ha definito il bullismo come “un circolo vizioso dove la vittima può diventare a sua volta colpevole. Su questo devono intervenire le istituzioni non teoricamente, ma anche nel pratico”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bullismo, Di Castelvetere (Ami): "Non bastano riforme a costo zero"

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