In un commento recente, un esponente politico ha affermato che la ferrovia rappresenta la più antica infrastruttura del futuro, sottolineando il ruolo centrale di questa rete nel supporto all’economia reale del Paese. La dichiarazione evidenzia come il sistema ferroviario, considerato sostenibile già in passato, continui a essere una componente fondamentale per lo sviluppo e la mobilità nazionale. La posizione ribadisce l’interesse verso investimenti e miglioramenti delle reti ferroviarie italiane.

ROMA – “La ferrovia è la più antica infrastruttura del futuro: una rete del ferro, sostenibile ante litteram, su cui poggia l’economia reale del Paese. Ogni economia vale quanto valgono le sue reti, e quando una rete strategica cala invece di crescere, come confermano i dati allarmanti del Rapporto Fermerci, il segnale va colto subito. I nostri competitor europei usano meglio il proprio ferro, sono più performanti, e questo ci interroga. Per recuperare quel divario serve produttività, prima ancora che domanda aggregata, e il corretto utilizzo delle risorse Pnrr. Una rete vale all’ennesima potenza solo quando dialoga in modo integrato con le altre, ed è per questo che il trasporto merci su ferro deve trovare la sua giusta centralità e il necessario spazio nei corridoi strategici del Paese”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brunetta sul Rapporto Fermerci: “La ferrovia è la più antica infrastruttura del futuro”

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