Boxe | Alessandro Bruni di ASD Boxe Anagni conquista il prestigioso Torneo delle Cinture di Lucca
Alessandro Bruni, atleta della ASD Boxe Anagni nato nel 2005, ha partecipato al “Torneo delle Cinture” svoltosi a Lucca presso la Pugilistica Lucchese. La competizione ha visto coinvolti vari pugili provenienti da diverse regioni, con Bruni che ha vinto la sua categoria. L’evento si è svolto in una cornice storica e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori del pugilato laziale. La vittoria di Bruni rappresenta un risultato importante per il suo percorso sportivo.
Il pugilato laziale celebra, con OPES Frosinone, un nuovo astro nascente. Alessandro Bruni, talento classe 2005 dell’ASD Boxe Anagni, ha conquistato il prestigioso “Torneo delle Cinture”, andato in scena nella cornice storica della Pugilistica Lucchese. Un trionfo, quello del pugile Elite 75 kg. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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