Boxe | Alessandro Bruni di ASD Boxe Anagni conquista il prestigioso Torneo delle Cinture di Lucca

Alessandro Bruni, atleta della ASD Boxe Anagni nato nel 2005, ha partecipato al “Torneo delle Cinture” svoltosi a Lucca presso la Pugilistica Lucchese. La competizione ha visto coinvolti vari pugili provenienti da diverse regioni, con Bruni che ha vinto la sua categoria. L’evento si è svolto in una cornice storica e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori del pugilato laziale. La vittoria di Bruni rappresenta un risultato importante per il suo percorso sportivo.

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Il pugilato laziale celebra, con OPES Frosinone, un nuovo astro nascente. Alessandro Bruni, talento classe 2005 dell’ASD Boxe Anagni, ha conquistato il prestigioso “Torneo delle Cinture”, andato in scena nella cornice storica della Pugilistica Lucchese. Un trionfo, quello del pugile Elite 75 kg. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Boxe, trionfo a Lamezia Terme: il Team Boxe Mesagne conquista triplo oro interregionaleMESAGNE - Una performance da incorniciare quella della Team Boxe Mesagne, che ha fatto ritorno dal torneo interregionale di Lamezia Terme con un... Roma, la Boxe Torre Angela di Alessandro El Moethy diventa internazionaleLa Boxe Torre Angela di Alessandro El Moethy non ha bisogno di presentazioni, fucina di campioni affermati e campioncini come Antony figlio d’arte del maestro Alessandro, ma è a livello internazionale ... ilmessaggero.it