Boom turistico e lavoro povero | Cgil accusa le imprese respingono
A Bologna, il settore turistico ha registrato un aumento significativo di visitatori, portando a un incremento delle opportunità di lavoro. Tuttavia, la Filcams CGIL evidenzia come molte di queste posizioni siano caratterizzate da condizioni di lavoro precarie e salari bassi. Le associazioni di categoria, come Federalberghi e Fipe Ascom, respingono le critiche, sostenendo che l’espansione turistica contribuisce alla crescita economica e all’occupazione. La discussione si concentra sulle conseguenze sociali e sui rischi di un modello di lavoro insostenibile.
Dietro i numeri di una Bologna sempre più meta turistica, si consuma uno scontro sul futuro del lavoro nel settore che vede contrapposte la Filcams CGIL, determinata a scoperchiare le "fragilità strutturali" del comparto, e le associazioni datoriali Federalberghi e Fipe Ascom, pronte a difendere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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