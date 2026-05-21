Boom turistico e lavoro povero | Cgil accusa le imprese respingono

A Bologna, il settore turistico ha registrato un aumento significativo di visitatori, portando a un incremento delle opportunità di lavoro. Tuttavia, la Filcams CGIL evidenzia come molte di queste posizioni siano caratterizzate da condizioni di lavoro precarie e salari bassi. Le associazioni di categoria, come Federalberghi e Fipe Ascom, respingono le critiche, sostenendo che l’espansione turistica contribuisce alla crescita economica e all’occupazione. La discussione si concentra sulle conseguenze sociali e sui rischi di un modello di lavoro insostenibile.

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