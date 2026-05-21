Barca in fumo davanti a Villa d’Este a Cernobbio | paura per tre turisti stranieri sul Lago di Como
Questa mattina, sulla sponda di Cernobbio, una barca a noleggio con tre uomini stranieri a bordo si è fermata in acqua, che accusava un malfunzionamento. La presenza di fumo visibile ha attirato l'attenzione di alcuni presenti, creando momenti di preoccupazione. La barca si trovava davanti a Villa d’Este, senza riuscire a muoversi a causa dei problemi tecnici. Nessun ferito è stato segnalato, ma la scena ha suscitato attenzione tra i passanti e i bagnanti presenti nelle vicinanze.
Paura per tre turisti questa mattina sulle acque del Lago di Como davanti a Cernobbio. La barca a noleggio con tre uomini stranieri a bordo è rimasta in balia dell'acqua in avaria.L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando i vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati dalla guardia. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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