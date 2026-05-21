Barca in fumo davanti a Villa d’Este a Cernobbio | paura per tre turisti stranieri sul Lago di Como

Questa mattina, sulla sponda di Cernobbio, una barca a noleggio con tre uomini stranieri a bordo si è fermata in acqua, che accusava un malfunzionamento. La presenza di fumo visibile ha attirato l'attenzione di alcuni presenti, creando momenti di preoccupazione. La barca si trovava davanti a Villa d’Este, senza riuscire a muoversi a causa dei problemi tecnici. Nessun ferito è stato segnalato, ma la scena ha suscitato attenzione tra i passanti e i bagnanti presenti nelle vicinanze.

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Paura per tre turisti questa mattina sulle acque del Lago di Como davanti a Cernobbio. La barca a noleggio con tre uomini stranieri a bordo è rimasta in balia dell'acqua in avaria.L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando i vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati dalla guardia. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arafta 20 Bölüm | Mega Bölüm | Tam Bölüm | Yeni Diziler 2025 | Arafta -Türk Dizileri @araftadizisi Sullo stesso argomento Cernobbio, fumo da una barca al largo del lago di Como: tre turisti salvati dalla Guardia costieraCernobbio (Como), 21 maggio 2026 – Soccorso a un’imbarcazione, con a bordo tre persone, questa mattina alle 11 nelle acque antistanti Cernobbio,... Cernobbio, fumo da una barca al largo del lago di Como: tre turisti salvati dalla Guardia costieraCernobbio (Como), 21 maggio 2026 – Soccorso a un’imbarcazione, con a bordo tre persone, questa mattina alle 11 nelle acque antistanti Cernobbio, all'altezza di Villa d'Este. A bordo c'erano tre turist ... ilgiorno.it Lago di Como, la barca a noleggio e il fumo dal motore: soccorsi tre turistiQuesta mattina poco dopo le 11 i vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati dalla Guardia Costiera per soccorrere un’imbarcazione (tre persone a bordo) a Cernobbio davanti Villa D’Este. comozero.it