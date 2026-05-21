Banda musicale Città di Grazzanise consegnati gli strumenti musicali
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La Banda Musicale di Grazzanise sta prendendo forma. Il Centro Culturale "SIGNA" prosegue la sua programmazione e celebra, insieme ai giovani partecipanti, il primo passo ufficiale del progetto banda musicale "Città di Grazzanise". Mercoledì, nell’aula consiliare del Comune, alla presenza dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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