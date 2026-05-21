Auto si ribalta sulla provinciale a Parè | 73enne estratto dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi un’auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 17 a Parè. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un uomo di 73 anni dall’abitacolo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, e non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata ufficialmente ricostruita. La scena si è conclusa con l’intervento dei soccorritori e il trasferimento dell’uomo in ospedale.

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Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Parè, lungo la strada provinciale 17, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle 14 con l’intervento dei soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco.Conducente bloccato nell’abitacoloAlla. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donna si ribalta con l'auto sulla Provinciale, liberata dai vigili del fuocoUna donna di 60 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10,30 sulla Strada Provinciale 212 a Cellole. Incidente a Scalea: auto si ribalta sulla Statale 18 a Baia del Carpino miocomune.tv/post/incidente… x.com Auto si ribalta sulla Provinciale 17 a Parè: soccorso un uomo di 73 anniL’incidente nel primo pomeriggio lungo la SP17: il conducente è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco ... ciaocomo.it Auto sbanda, finisce nel fosso e si ribalta: feriti i passeggeri rimasti incastrati tra le lamiereMONSELICE (PADOVA) - Un'auto è uscita di strada ed è finita dentro il fosso a bordo della carreggiata. Feriti i passeggeri al ... msn.com