Attività sociali e inclusione | come verranno riutilizzate l' ex scuola di Rossino e l' autostazione di Galbiate

Da leccotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta la settima tappa del tour nelle Aree interne, coinvolgendo il Lecchese e la Bergamasca. Durante l’evento, il presidente della Regione Lombardia, accompagnato dall’assessore agli enti locali e montagna e dal sottosegretario alla presidenza, ha visitato i siti dell’ex scuola di Rossino e dell’autostazione di Galbiate. In questa occasione sono state illustrate le proposte di riutilizzo di queste strutture, destinate a essere coinvolte in attività sociali e progetti di inclusione.

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Settima tappa per il tour delle Aree interne che ha toccato oggi il Lecchese e la Bergamasca. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’assessore agli enti locali e montagna Massimo Sertori, e al sottosegretario alla presidenza Mauro Piazza ha visitato i luoghi che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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