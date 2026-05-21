Attivisti della Flotilla arrestati in Consiglio comunale passano ben due Ordini del giorno a riguardo

Durante il Consiglio comunale di oggi, sono stati approvati due Ordini del giorno riguardanti l’arresto di militanti italiani della Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. La vicenda ha suscitato attenzione tra i consiglieri, portando alla discussione e alla votazione di due proposte ufficiali. L’arresto dei membri della flottiglia, avvenuto in relazione a un'operazione nel Mediterraneo, è stato al centro delle delibere approvate. Nessuna altra informazione è stata fornita durante la sessione circa i dettagli delle proposte.

ANCONA – Durante il Consiglio comunale odierno sono stati approvati due distinti Ordini del giorno relativi all’arresto dei militanti italiani della Global Sumud Flotilla da parte di Israele. Tutto bene con gli eletti in Assise che sono andati d’amore e d’accordo qualcuno potrebbe pensare. E. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Gaza, Flotilla fermata: tensione internazionale | Aspettando La Vasca

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