Arteta non sapeva di aver vinto la Premier League | Mio figlio apre la porta e comincia a piangere

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la celebrazione della vittoria in Premier League dell'Arsenal, l'allenatore si trovava nel proprio giardino a cucinare un barbecue. In quel momento, suo figlio ha aperto la porta di casa e ha iniziato a piangere. L'allenatore ha dichiarato di non essere a conoscenza del trionfo del team e ha descritto la scena come un momento di sorpresa e felicità. La squadra aveva già conquistato il titolo, ma lui non aveva ancora ricevuto la notizia.

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Mentre l'Arsenal vinceva la Premier Arteta stava facendo un barbecue in giardino per stemperare la tensione: "Sentivo solo dei rumori in soggiorno e all'improvviso è successa la magia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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