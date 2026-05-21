Arteta non sapeva di aver vinto la Premier League | Mio figlio apre la porta e comincia a piangere
Durante la celebrazione della vittoria in Premier League dell'Arsenal, l'allenatore si trovava nel proprio giardino a cucinare un barbecue. In quel momento, suo figlio ha aperto la porta di casa e ha iniziato a piangere. L'allenatore ha dichiarato di non essere a conoscenza del trionfo del team e ha descritto la scena come un momento di sorpresa e felicità. La squadra aveva già conquistato il titolo, ma lui non aveva ancora ricevuto la notizia.
Mentre l'Arsenal vinceva la Premier Arteta stava facendo un barbecue in giardino per stemperare la tensione: "Sentivo solo dei rumori in soggiorno e all'improvviso è successa la magia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Arteta su Myles: Devo dargli la mia prospettiva, i motivi per cui non giocava così tanto, e lui ha fatto tesoro di questo. Non è stata la prima volta, dopo tre o quattro volte, penso si sia reso conto, OK, penso che se non è in questo modo, non credo che accadrà. : reddit