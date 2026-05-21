Artem Tkachuk è stato rilasciato questa mattina dopo essere stato arrestato nella notte per aver causato danni a un veicolo in sosta. L’uomo si trova ora in attesa del processo, che si terrà il 23 luglio. Il suo rilascio è avvenuto poche ore dopo l’arresto, che è stato comunicato dalle autorità. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, che vedrà Tkachuk comparire in tribunale tra circa un mese.

Dopo una nottata complicata,Artem Tkachuk è tornato libero, infatti è stato rilasciato a Milano dopo l’udienza per direttissima. Qui, assistito dalla legale Alessia Pontenani, la giudice Managò ha deciso di non firmare per alcuna misura cautelare e non gli è stato dato nemmeno l’obbligo di firma. Il processo per direttissima per le accuse di danneggiamento aggravato (quella dell’arresto) e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale (denuncia a piede libero) inizierà il prossimo 23 luglio. Stando agli atti dell’arresto,l’attore, quando sono intervenute le forze dell’ordine, avrebbe anche gridato: “Con i miei soldi vi compro tutti”. “Sono un attore, con i soldi che ho mi compro te e i tuoi capi”,cosìArtem Trachuksi sarebbe rivolto ai poliziotti del commissariato di Rho prima diessere arrestato nella notte fra mercoledì e giovedì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Artem Tkachuk è libero, in attesa del processo del 23 luglio

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