Artem Tkachuk di Mare Fuori arrestato a Rho per atti vandalici e oltraggio

Un attore noto per il ruolo di Pino nella serie televisiva “Mare Fuori” è stato arrestato a Rho. Secondo le fonti, è accusato di aver danneggiato quattro veicoli e di aver minacciato le forze dell’ordine durante l’intervento. L’arresto è avvenuto nelle scorse ore, e al momento sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità. Non sono state rese note altre informazioni riguardo alle motivazioni o alle eventuali conseguenze legali.

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