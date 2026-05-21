Artem Tkachuk di Mare Fuori arrestato a Rho per atti vandalici e oltraggio
Un attore noto per il ruolo di Pino nella serie televisiva “Mare Fuori” è stato arrestato a Rho. Secondo le fonti, è accusato di aver danneggiato quattro veicoli e di aver minacciato le forze dell’ordine durante l’intervento. L’arresto è avvenuto nelle scorse ore, e al momento sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità. Non sono state rese note altre informazioni riguardo alle motivazioni o alle eventuali conseguenze legali.
Artem Tkachuk, interprete di Pino in Mare Fuori, è stato arrestato a Rho: l’attore è accusato di aver vandalizzato quattro auto e minacciato gli agenti. Guai giudiziari fuori dal set per una delle giovani promesse del mondo dello spettacolo italiano. Il venticinquenne attore italo-ucraino Artem Tkachuk, celebre per aver prestato il volto al turbolento personaggio di Pino ‘o pazzo nella serie televisiva di enorme successo “Mare Fuori“, è stato fermato in provincia di Milano nel corso della scorsa notte. L’intervento degli agenti della Polizia di Stato si è reso necessario a seguito di alcune segnalazioni riguardanti un gruppetto di ragazzi intenti a compiere atti di vandalismo gratuito nei confronti di diversi veicoli parcheggiati lungo la pubblica via. 🔗 Leggi su 2anews.it
Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia
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